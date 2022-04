Zürich: 43-jährige Autorin sucht via Plakat einen Mann

Silvia Triebl ist 43 Jahre alt und will Kinder. Um den passenden Mann zu finden, hat sie am Zürcher Opernhaus eine Plakataktion gestartet. In ihrer 1.5-Zimmerwohnung in Zürich erzählt die Kinderbuchautorin gegenüber «Lifestyle», wie sie auf die Plakat-Idee gekommen ist und wie die Suche läuft.

10.04.2022, 05.00 Uhr