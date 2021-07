Jemand hängt mit der Fensterputzgondel in luftiger Höhe an der Fassade des Prime Towers und kommt weder vor noch zurück: Da müssen die Höhenretter von Schutz & Rettung Zürich helfen. Bei der Übung am Freitag seilen sie sich aus dem 23. Stock ab.

Silvy Kohler 02.07.2021, 13.43 Uhr