Zürich: Männer bleiben mit Paletthubwagen auf Bahngleis stecken

Sozialhilfe SVP-Asylchef Andreas Glarner will mehr Geld vom Kanton für Ukraine-Flüchtlinge – seine Parteikollegin Martina Bircher findet das unverständlich

Nur in Appenzell-Innerrhoden erhalten ukrainische Flüchtlinge noch weniger Sozialhilfe als im Aargau – ausgerechnet SVP-Hardliner Andreas Glarner will die Ansätze nun erhöhen. Doch er stösst in seiner eigenen Partei auf Widerstand: Martina Bircher, Nationalrätin und Sozialvorsteherin in Aarburg, wehrt sich gegen höhere Zahlungen.