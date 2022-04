In strammem Gleichschritt, mit gestriegelter Uniform und dem Gewehr in der Hand: Die Offiziersgesellschaft Uri versetzte die Besucher auf dem Lindenhof am Montag ins Staunen. Im Gepäck hatten sie drei Salutschüsse, die sie hoch über Zürich abfeuerten.

25.04.2022, 15.14 Uhr