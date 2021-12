Es wollte wohl einfach nicht klappen. Während der News-Sendung am Dienstagabend musste sich TeleZüri-Moderator Roman Wasik gleich drei Mal korrigieren. Er geriet dabei sichtlich ins Stolpern. Am Tag danach sieht er diesen sympathischen Patzer nicht so eng.

22.12.2021, 13.14 Uhr