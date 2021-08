Wutausbruch: Daniil Medwedew tritt gegen TV-Kamera

Beim Halbfinal des ATP-1000-Turniers in Cincinnati krachte der Tennis-Profi Daniil Medwedew am Samstag mit voller Wucht in eine TV-Kamera. Nachdem die Kamera wieder aufgestellt wurde, kickte er wütend nochmals dagegen. «Ich habe mir fast die Hand gebrochen, nehmt die Kamera sofort weg!», forderte der 25-Jährige lautstark.

23.08.2021, 15.18 Uhr