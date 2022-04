Schafriss: Tessiner Bauern Protestieren mit Schafskadavern

Nach einem Schafriss im Bezirk Vallemaggia haben Bauern am Dienstag mehrere tote Schafe vor das Regierungsgebäude in Bellinzona gelegt. Gemäss Berichten in den Tessiner Online-Medien fordern die Bauern griffigere Massnahmen gegen Wolfsattacken.

27.04.2022, 13.14 Uhr