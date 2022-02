Video: So lebt es sich auf dem Farbturm in Brugg

Seit 17 Jahren wohnt Theresia Anderes Kocher bereits im Farbturm in Brugg. Sie habe sich aber schon viel früher in ihn verliebt und erfüllte sich mit dem Kauf den Traum. Im Video zeigt sie, wie es ist, im Turm zu leben und was ihr am besten daran gefällt.

06.02.2022, 05.00 Uhr