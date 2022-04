TeleM1

Wohlen Nach 35 Jahren: Aargauer Kutscher nahm zum letzten Mal am Sechseläuten teil Bevor jeweils der Böögg explodiert, ziehen rund 3000 Zünfter durch Zürich. Am farbenfrohen Sechseläuten-Umzug sind rund 50 Kutschen dabei. Einer der Kutscher ist Guido Isler aus Wohlen. Nach über 30 Jahren, war er am Montag das letzte Mal mit seinen Pferden dabei. 26.04.2022, 11.53 Uhr

Seit mehr als 35 Jahren fährt Guido Isler mit seiner Kutsche an den Umzug am Sechseläuten in Zürich. Am Montag, 25. April 2022, war er schliesslich zum letzten Mal dabei. «Ich muss hören, wenn ich noch den Plausch zum Aufhören habe», so der Wohler gegenüber TeleM1, das ihn an seinen letzten Umzug begleitet hat. «Ich vermisse eigentlich nicht viel – nächstes Jahr kann ich ja zuschauen gehen.»