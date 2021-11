Mit einem 4:0 gegen Bulgarien sicherte sich die Schweizer Nationalmannschaft am Montagabend ein direktes Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar. Nach dem vierten Tor von Remo Freuler in der Nachspielzeit brachen im Stadion in Luzern alle Dämme.

Melissa Schumacher 16.11.2021, 08.12 Uhr