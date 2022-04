Am 1. April hat sich der Winter noch einmal mit Schnee bis ins Flachland zurückgemeldet. Die Schneefallgrenze ist in der Nordwestschweiz auf 500 Meter und in den Alpen bis auf bis 800 Meter gesunken. Im Zürcher Oberland sorgte Frau Holle für überzuckerte Landschaften.

01.04.2022, 15.44 Uhr