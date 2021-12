Am Samstag wurden in Rüti (ZH) haufenweise Weihnachtsguetzli in Säckli verpackt. Eine Gruppe von rund 20 Freiwilligen hat diese als Dankeschön für LKW-Chauffeure gebacken. Am 25. Dezember wir das Gebäck dann auf Schweizer Raststätten und Parkplätzen verteilt.

19.12.2021, 12.51 Uhr