Wädenswil 87-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand Zum Brand kam es am späten Samstagabend. Passanten meldeten der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich kurz nach 23 Uhr, dass aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses Rauch dringen würde. Für eine 87-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. 12.12.2021, 17.55 Uhr

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wädenswil ZH ist am späten Samstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die 87-Jährige nicht mehr retten, sie starb an den Folgen des Brandes.