Vordemwald: Unbekannte sprengen einen Bankomaten und flüchten

In der Nacht auf Montag ist in Vordemwald ein Bankomat gesprengt worden. Nach der Explosion seien mehrere Verdächtige gesehen worden, die wegrannten, so die Angaben der Kantonspolizei Aargau. Ausserdem wurde kurze Zeit später ein verdächtiger Roller gesichtet.

29.11.2021, 12.00 Uhr