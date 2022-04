23-jährige Bernerin findet im Europa Park ihren Traumjob

TeleZüri/gue

Videoreportage Vom Verkauf in den Europa Park: Diese Bernerin hat im Freizeitpark ihren Traumjob gefunden Amanda Jäggi arbeitet seit drei Jahren im Europapark. Als riesiger Park-Fan hat sich die Bernerin damit einen Kindheitstraum erfüllt. Die Liebe zum Europapark geht bei der 23-Jährigen sogar mehrfach unter die Haut. Der Berufswechsel von der Verkäuferin zur Achterbahnmitarbeiterin kam im Umfeld von Amanda aber nicht überall gut an. 17.04.2022, 05.00 Uhr

Als Kind habe Amanda Jäggi oft mit «Playmobil» gespielt und damit kleine Freizeitparks errichtet. «Und irgendwann hat sich dann ergeben, dass ich hier arbeiten durfte», sagt die 23-jährige Bernerin gegenüber dem Reportagemagazin «+41». Hier, also im Europa Park in Rust, einem der beliebtesten Freizeitparks in Europa. Seit drei Jahren ist Amanda Jäggi dort als «Ride-Operator» tätig, unter anderem bei der «Silver Star»-Achterbahn.