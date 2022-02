«Chez Vrony»in Zermatt: Eine Edelskihütte wie sie Promis lieben

«+41»/TeleZüri

Videoreportage «Chez Vrony»: In der Zermatter Edelskihütte kehrten schon die Royals ein Mit einer fantastischen Aussicht auf das Matterhorn führt Vrony Cotting-Julen mit «Chez Vrony» wohl eines der beliebtesten Edelskihütten in Zermatt. Seit 41-Jahren versucht die Gastgeberin ihren Gästen nur das Beste zu bieten und durfte bereits so manchen internationalen Promi bei sich begrüssen. 12.02.2022, 05.00 Uhr

In die Skihütte «Chez Vrony» kommen Gäste aus der ganzen Welt und jeden einzelnen bringt die Gastgeberin Vrony Cotting-Julen seit 41 Jahren persönlich an ihren Tisch. «Ich habe Menschen gerne, es macht einfach Spass, mit so vielen Leuten zusammen zu sein», sagt sie gegenüber dem Reportagemagazin «+41», das sie einen Tag lang begleitet hat.

Gäste hat Vrony vor allem in der Hochsaison viele auf der Edelskihütte, die auf 2100 Metern über Meer direkt an einer Skipiste liegt und eine wunderbare Aussicht auf das Matterhorn hat. Hoch kommt nur, wer entweder läuft, schlittelt oder Ski fährt. Trotzdem schwärmen die Gäste von der Hütte und ihrer Gastgeberin, so etwa auch Stammgast Luca Hänni. «‹Chez Vrony› ist für mich ein ‹Nachhausekommen›. Man fühlt sich hier einfach wohl», so der Schweizer Sänger gegenüber dem Magazin. Vor ihm genossen unter anderem bereits Prince William und Paul McCartney die Gastfreundschaft in der Hütte.

Die Hütte selber ist über 100 Jahre alt. Schon der Grossvater und der Vater der Gastgeberin sind dort aufgewachsen. Damals war sie jedoch noch eine Alp ehe sie in den 1960er Jahren zu einem Selbstbedienungsrestaurant umgenutzt wurde. In den letzten 25 Jahren haben Vrony und ihr Ehemann die Hütte schliesslich aus- und umgebaut. Mittlerweile ist die Küche etwa 10 Mal so gross wie das Original und hat 14 Gault-Millau-Punkte. Auch Vrony wurde kürzlich als Gastgeberin des Jahres ausgezeichnet. (gue)