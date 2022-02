Reportage: Berner Brotsommelier ist Bäcker aus Leidenschaft

«+41»/TeleZüri

Videoreportage «Botschafter von gutem Brot»: Für den Berner Brotsommelier ist das Gebäck mehr als nur Beilage Patrik Bohnenblust ist ein Berner Original. Der Bäcker ist seit kurzem Brotsommelier, einer von gerade mal vier in der Schweiz. Ihm gehen die Ideen nie aus: Erst kürzlich hat er einen Christstollen aus reinen Berner Zutaten kreiert, gerieft im Zytgloggeturm, wie er dem Reportagemagazin «+41» verrät. 20.02.2022, 05.00 Uhr

«Als Brotsommelier sehe ich mich als Botschafter von gutem Brot», sagt Patrik Bohnenblust. Der 54-Jährige ist Bäcker aus Leidenschaft und führt seit über 10 Jahren seine eigene Bäckerei in der Altstadt von Bern. In seinem Beruf, den er bereits seit 30 Jahren ausübt, sei Innovation wichtig. «Ich bin ein Tüftler. Wenn ich irgendwo etwas sehe, dann probiere ich das aus», so Bohnenblust gegenüber dem Reportagemagazin «+41».