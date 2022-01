Krienserin pflegt Brieffreundschaft zu einem US-Häftling

Brieffreundschaft mit einem zum Tode verurteilten Häftling in den USA - Was für viele abwegig klingt, bereichert seit 15 Jahren das Leben von Beatrice Gloggner aus Kriens. Was die Katechetin dazu bewogen hat und wie sie mit der Geschichte ihres Brieffreundes in einer US-Todeszelle umgeht, erzählt sie im Beitrag von «Fokus».

04.01.2022, 05.00 Uhr