Video: Selenskyjs emotionale Rede vor dem EU-Parlament

Der ukrainische Präsident hat in einer Sondersitzung des Europäischen Parlaments um die Unterstützung der EU gebeten. In einer emotionalen Ansprache sagte Wolodymyr Selenskyj, der per Video zugeschaltet war, die Ukraine habe sich für Europa entschieden. Jetzt müsse sich Europa für die Ukraine entscheiden.

01.03.2022, 16.19 Uhr