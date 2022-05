US-Schauspielerin Angelina Jolie besucht Ukraine

Angelina Jolie ist am Samstag in die Westukraine gereist und hat dort ukrainische Flüchtlinge besucht. Unter anderem besuchte sie in einem Krankenhaus Kinder, die vor drei Wochen bei einem Raketenangriff in der Ostukraine verletzt wurden.

Silja Hänggi 01.05.2022, 12.03 Uhr