Im Video: Bauleiter demoliert Neubau mit Bagger in Deutschland

Ausraster in Deutschland: Bauleiter demoliert Neubau mit Bagger

Minutenlang zerstört ein Bagger im deutschen Blumberg, direkt an der Schweizer Grenze, die Fassade eines Neubaus. In der Baumaschine sitzt ein wütender Bauunternehmer. Wegen unbezahlten Rechnungen, lässt der erzürnte Mann seinen Frust mit voller Wucht am Gebäude aus.