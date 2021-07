Keystone-sda

Verwandlung «Bin gerne ein Mann, aber auch gerne eine Hollywood-Diva»: Warum dieser Basler als Drag Queen auf der Bühne steht Über den Tag arbeitet der Basler Jouko im Gesundheitswesen – in der Nacht ist er als «Odette Hella'Grand» auf der Bühne anzutreffen, eine der bekanntesten Travestie-Künstler der Schweiz. Warum Drag mehr als ein Hobby für Jouko ist und wie seine Eltern auf sein Outing reagierten, erzählt er im Video. 03.07.2021, 15.00 Uhr

Dramatische Augenbrauen, pompöse Haare, funkelnde Klunker: Der Basler Jouko ist eine Drag Queen. Regelmässig verwandelt er sich in «Odette Hella'Grand» und tritt in Clubs und Bars in Basel oder Zürich auf. Allein für sein Gesicht benötigt Jouku bis zu 50 Minuten. Über seine Motivation sagt er: