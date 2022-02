Miami: Helikopter stürzt knapp an Badegästen vorbei ins Meer

Am vergangenen Wochenende stürzte ein Helikopter direkt vor den Augen zahlreicher Badegäste am Miami Beach ab. Nur wenige Meter von den Strandbesuchern entfernt, stürzte der Hubschrauber in den Ozean. Ein Video der Polizei zeigt den gefährlichen Vorfall.