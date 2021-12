USA: So gross ist die Zerstörung nach nach verheerenden Tornados

Trauer, Trümmer und Tod: So gross ist die Zerstörung nach verheerenden Tornados in den USA

Am vergangenen Wochenende wurden die USA von mehreren Tornados heimgesucht. Auf einer Strecke von 300 Kilometern haben sie alles mitgerissen, was ihnen in den Weg kam. Was zurückbleibt: Verwüstung, Trauer und Tod. Besonders hart getroffen wurde die Kleinstadt Mayfield im Bundesstaat Kentucky. Dort rechnete am Sonntag mit über 100 Toten.