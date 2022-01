Unglück - USA: Schneebedeckte Brücke in Pittsburgh bricht zusammen

Nur wenige Stunden vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden ist in der US-Metropole eine vielbefahrene Brücke eingestürzt. Laut ersten Erkenntnissen wurden mehrere Personen verletzt. Biden will bei seinem Besuch in Pittsburgh auch über die Modernisierung der maroden Infrastruktur in den USA sprechen.

28.01.2022, 16.21 Uhr