Jura: Auto stürzt in eisigen See - vier Schüler sterben

Auto stürzt in eisigen See: Vier Internatsschüler sterben im französischen Jura

Am Mittwochnachmittag sind bei Glatteis fünf Internatsschüler im französischen Juragebirge mit ihrem Auto in einen See gestürzt. Nur ein Schüler konnte sich bei dem Unfall aus dem untergehenden Auto retten und Alarm schlagen. Trotz aller Bemühungen von Polizei und Feuerwehr kamen die übrigen vier Insassen im Lac de Chalin ums Leben.