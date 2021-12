Umfrage zur verkürzten Gültigkeitsdauer der Zertifikate

TeleM1

Umfrage Gültigkeitsdauer der Zertifikate soll verkürzt werden: Das sagen Politiker und Passanten dazu Der Bundesrat hat am Dienstag härtere Corona-Massnahmen in die Vernehmlassung gegeben, welche die Kantone nun beraten. Ein Vorschlag ist, dass die Gültigkeitsdauer der Tests verkürzt wird. So will man mehr Corona-Fälle entdecken, aber so wächst auch der Druck auf die Ungeimpften. 02.12.2021, 09.03 Uhr

«Es ist ein Mist», sagt eine Frau vor dem Testzentrum in Aarau gegenüber TeleM1. Eine andere findet es eine gute Idee, dass der Bundesrat die Gültigkeit der Tests verkürzen will. PCR-Tests sollen noch zwei Tage gelten, Antigenschnelltests nur noch einen Tag, so der Vorschlag der Landesregierung. Sie ist nun in den Kantonen in Vernehmlassung. Vor dem Testzentrum in der Kantonshauptstadt sind die Meinungen auf jeden Fall gespalten.