Video soll Raketen-Angriff auf ukrainische Stadt Charkiw zeigen

Das Regierungsgebäude in der Stadt Charkiw ist am frühen Dienstagmorgen offenbar von russischen Raketen beschossen worden. Das soll ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigen. Zudem bewege sich derzeit ein rund 64 Kilometer langer Militärkonvoi in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

01.03.2022, 09.15 Uhr