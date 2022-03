Videobotschaft der Klitschko-Brüder: «Wir werden kämpfen»

Vitali und Wladimir Klitschko kämpfen wieder: Nicht mehr im Boxring, dafür in Kiew. Seit 2014 ist der ehemalige Box-Weltmeister Vitali Klitschko Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt. In Videobotschaften wendet sich Klitschko an die Bürger von Kiew und versichert: «Wir werden kämpfen und Kiew nicht aufgeben ».

02.03.2022, 14.25 Uhr