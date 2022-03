Berlinerin fährt an die polnische Grenze und holt ihre Familie ab

Malika Kliber aus Berlin ist an die ukrainische Grenze in Polen gereist, um ihre Schwester und Mutter aus der Ukraine nach Deutschland zu holen. Nun bringt sie fünf Erwachsene, drei Kinder und eine Katze aus dem Krisengebiet in Sicherheit. CH Media-Sonderkorrespondent Roman Wasik hat sie in Polen mit der Kamera begleitet.

03.03.2022, 05.00 Uhr