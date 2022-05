Irak statt Ukraine: George W. Bush mit unangenehmem Versprecher

FCA-Talk Ruedi Kuhn weiss: «Vaduz will zum Party-Crasher werden»

Es ist das alles entscheidende Spiel: Am Samstag reicht ein Unentschieden und der FC Aarau steigt in die Super League auf. In seinem zweitletzten FCA-Talk ist für Ruedi klar: Vaduz darf man nicht unterschätzen, doch sein Herz schlägt für Aarau.