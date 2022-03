Bundesrat und Parteien führen Gespräche über Ukraine-Krieg

Der Bundesrat hat sich am Montag mit allen im Parlament vertretenen Parteien zu Gesprächen über den Krieg in der Ukraine getroffen. Es ging beim Meinungsaustausch um die Folgen für die Schweiz. Am nächsten Mittwoch steht im Nationalrat auch eine aktuelle Debatte zum Ukraine-Krieg auf der Traktandenliste.

14.03.2022, 16.07 Uhr