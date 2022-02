Der Junge war am Dienstagnachmittag in der Nähe seines Zuhauses in einen 32 Meter tiefen Brunnen gefallen. Seither bauten Spezialisten an einem Tunnel zum Jungen. Am Samstagabend konnte Rayan geborgen werden. Wenig später wird der Junge für tot erklärt.

06.02.2022, 12.56 Uhr