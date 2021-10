Psychiatrische Dienste Aargau Zwei Klinik-Mitarbeitende sind beurlaubt und haben Hausverbot: Sie haben Missstände angeprangert und Gallati informiert

In der Psychiatrischen Klinik Königsfelden sind zwei Mitarbeitende beurlaubt worden. Sie haben in einem Brief an Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati Missstände angeprangert haben. Die Klinikleitung fühlt sich übergangen.