Auf Tiktok kann man ihr beim Frieren zuschauen. Argovia Today

Tiktok Finnin geht bei minus 10 Grad in vereisten Seen schwimmen Die 27-jährige Elina Mäkinen geht auf Tiktok viral. In ihren Videos zeigt sie, wie sie in vereisten Seen baden geht. 11.12.2021, 05.00 Uhr

Während einige sich bei Minustemperaturen in einer dicken Decke auf dem Sofa einkuscheln, geht die Finnin Elina Mäkinen in zugefrorenen Seen baden. In ihren viralen Tiktok-Videos zeigt die 27-Jährige beispielsweise, wie sie sich einen Swimmingpool in die dicke Eisschicht sägt.