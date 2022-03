Die Wädenswilerin Eva Samoylenko-Niederer leitet im Donbass ein Kinderheim. Trotz dem Kriegsgeschehen führt sie ihre Arbeit fort und hilft vor Ort ukrainischen Familien in Not. Im «TalkTäglich» erzählt sie, wie sie den Krieg erlebt und wie sie mit ihrer Familie in Kontakt bleibt.

03.03.2022, 10.37 Uhr