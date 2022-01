Star-Coiffeur Felix Fischer über Rihanna, Jennifer Lopez und Co.

Er hat Stars wie Mariah Carey, Jennifer Lopez und Hillary Clinton frisiert. Nach über 20 Jahren in New York ist der gebürtige Aargauer Felix Fischer jetzt zurück in der Schweiz. Im «TalkTäglich» plaudert der 56-Jährige aus dem Nähkästchen und erzählt offen von den Marotten der Stars und Sternchen.

12.01.2022, 11.56 Uhr