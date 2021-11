«Reality Shore»: Das sagen die Teilnehmer zur neuen Reality Show

Im «TalkTäglich» geben drei Kandidaten Einblick in die wohl umstrittenste Reality-Sendung der Schweiz: «Reality Shore». Die Influencerin und ehemalige «Bachelor»-Kandidatin Mia Madisson polarisiert als Teilnehmerin wohl am meisten. Im Video erklärt sie ihre Vorliebe für Beauty-OPs und warum sie sich nicht als Vorbild für junge Frauen sieht. Das neue Format «Reality Shore» startet am Mittwoch, 17. November 2021 auf «oneplus».

Melissa Schumacher 16.11.2021, 18.58 Uhr