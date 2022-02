Nationalräte Glarner und Feri über die Aufhebung der Massnahmen

Die besten Aussagen des Talks. TeleM1/gue

«TalkTäglich» Nach dem Ende fast aller Massnahmen: So soll es laut Glarner und Feri weitergehen Ab dem 17. Februar sind fast alle Coronamassnahmen aufgehoben, die Zertifikatspflicht fällt. Grund zur Freude oder Zeit, um fällige Abklärungen über die Massnahmen zu treffen? Es diskutieren im «TalkTäglich» Nationalrat Andreas Glarner (SVP) und Nationalrätin Yvonne Feri (SP). 17.02.2022, 11.03 Uhr

Die meisten Massnahmen fallen am Donnerstag. Doch für Andreas Glarner, Aargauer SVP-Nationalrat, ist das kein Anlass zum Feiern, wie er im «TalkTäglich» auf TeleM1 sagt. «Wir haben eine ganz schlimme Zeit hinter uns, in der wir Leute in unserem Land weggesperrt haben.» Das sei eher ein Anlass, um Abklärungen zu treffen, so Glarner weiter.