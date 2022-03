Talktäglich: So erleben zwei Aargauer ihre Solidaritätsaktionen

Der Talk mit den Aargauer Ukraine-Helfern in Kürze. TeleM1/gue

«TalkTäglich» «Ich habe erfahren, dass Windeln als Kompressen benutzt werden»: So erleben zwei Aargauer ihre Solidaritätsaktionen Die Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist gross. Auch Peter Kuntner und Jarek Galek aus dem Kanton Aargau setzen sich für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer ein, ob an der Grenze oder in der eigenen Gemeinde. Im TalkTäglich erzählen sie von ihren Erfahrungen. 16.03.2022, 13.12 Uhr

Jarek Galek aus Brugg hat gute Beziehungen zu Hilfswerken in Polen und fährt regelmässig dort hin, um Hilfsgüter für die ukrainischen Flüchtlinge vorbeizubringen. «Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die mir erklärt haben, wofür sie die Hilfsgüter brauchen», sagt er im vergangenen TalkTäglich zum Thema Solidarität. Besonders erstaunt habe ihn aber der Einsatz der Hygieneartikel. «Ich finde es fürchterlich zu erfahren, dass Windeln als Kompressen eingesetzt werden.» Auch Damenbinden würden umgenutzt, etwa als Einlagen für nasse Schuhe.

Peter Kuntner aus Küttigen ist nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ebenfalls aktiv geworden und hat mit Hilfe der Gemeinde kurzerhand das freie Pfarrheim in ein Zuhause für die Flüchtlinge verwandelt. «Es war eindrücklich, wie gross die Hilfsbereitschaft in meinem Umkreis war», so Kuntner. Die Elektriker und Informatiker in der Gemeinde hätten Lampen und Wifi eingerichtet, um ein angenehmes Zuhause zu kreieren.

Im Gespräch mit den rund elf Flüchtlingen, die nun dort leben, habe Kuntner gemerkt, dass nach dem Essen und einem Dach über dem Kopf, andere Bedürfnisse im Vordergrund standen. «Es ist wichtig eine Beziehung aufzubauen und als Mensch anerkannt zu werden», so Kuntner. So seien sie alle zunächst hingesessen und hätten bei Kaffee und Kuchen die Geschichten der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer angehört. (gue)