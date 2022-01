TalkTäglich: Wie sinnvoll ist die Kinderimpfung?

Die besten Aussagen von Martina Bircher und Severin Lüscher im «TalkTäglich» zum Thema Kinderimpfung. Tele M1/gue

TalkTäglich «Die Kinderimpfung wird die Pandemie nicht beenden»: SVP-Nationalrätin Bircher und Grünen-Grossrat Lüscher sind sich in vielen Punkten einig Wie wichtig ist die Kinderimpfung und sollen die Schulen wieder geschlossen werden? Darüber und über die Sinnhaftigkeit des Zertifikats diskutierten Aargauer Grünen-Grossrat Severin Lüscher und Aargauer SVP-Nationalrätin Martina Bircher im «TalkTäglich». Gülpinar Günes 04.01.2022, 19.00 Uhr

Es wäre sehr gefährlich, nun mit der Impfung Druck auf die Kinder aufzubauen, sagt Martina Bircher. Die SVP-Nationalrätin diskutierte mit Grünen-Grossrat und Hausarzt Severin Lüscher im «TalkTäglich» über die Sinnhaftigkeit der Kinderimpfung. Beide plädieren dafür, nur diejenigen Kinder zu impfen, deren Eltern das auch ausdrücklich wollen. Es könne nicht sein, dass man mit der Kinderimpfung Personen schützen will, die sich selber nicht impfen wollen, so Bircher weiter.

«Wir haben den Impfstoff in seiner Wirkung überschätzt», hängt auch Lüscher ein. Beide sind sich einig, dass die Kinderimpfung nicht das Ende der Pandemie bringen wird. Lüscher: «Wie sie wirkt, ist nämlich davon abhängig, wie viele Erwachsene geimpft sind.» Auch in verschärften Massnahmen wie Schulschliessungen sehen die beiden keine Lösung für die Pandemie. «Aber wenn wir die Schulen offen halten, muss man in den dortigen Schutz investieren», so Lüscher.

Sind die Infektionszahlen und das Zertifikat noch aussagekräftig?

Für ihn sei klar, dass mit über 20'000 täglichen Ansteckungen stattdessen wieder über Kontakteinschränkungen für Erwachsene nachgedacht werden muss. «Einfach die Schulen schliessen und erwarten, dass die Zahlen sinken werden – daran glaube ich nicht.» Für Bircher ist derweil auch klar, dass die täglichen Ansteckungszahlen ihre Relevanz verloren haben. «Wir müssen langsam wegkommen von der Anzahl der Fälle», sagt sie. Mit der Omikron-Variante seien sie obsolet. «Wir müssen nur noch über die Spitaleintritte diskutieren.»

Sie befürchtet, dass bald die Zertifikatspflicht auch für unter 16-Jährige eingeführt wird – was einer indirekten Impfpflicht für Kinder gleichkäme. «Wenn wir ehrlich sind, bringt das Zertifikat relativ wenig zur Eindämmung der Pandemie», hängt dort auch Lüscher ein. «Mir stellt sich darum die Frage, wann der Bundesrat das Zertifikat ganz aussetzt.» Mit so hohen Infektionszahlen sage auch das Zertifikat nicht mehr viel aus.

