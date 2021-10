Taiwan: Mindestens 46 Tote bei Hochhausbrand

Bei einem Brand in einem Hochhaus in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung sind am Donnerstag mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, da viele Bewohner in den oberen Stockwerken eingeschlossen waren, als es im Gebäude brannte. Der Brand sei im ersten Stock des 40 Jahre alten Hauses ausgebrochen.

14.10.2021, 16.09 Uhr