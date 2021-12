Landwirtepaar aus Stetten verkauft jetzt Reis aus dem Aargau

Tele M1

Stetten Dieses Landwirtepaar verkauft jetzt Reis aus dem Aargau Lukas und Natalie Neuhaus aus Stetten hat in diesem Jahr zum ersten Mal Reis angebaut und geerntet. Am Samstag konnten Besucherinnen und Besucher den Risottoreis und auch Reisbier probieren. 04.12.2021, 23.25 Uhr

Bio-Risottoreis aus dem Aargau und dazu ein Reisbier: Das gab es am Samstag in Stetten. Denn beim Hoffest von Lukas und Natalie Neuhaus drehte sich alles nur um Reis, der keine Reise hinter sich hatte. Der Reis kommt bei den Besucherinnen und Besucher nicht nur gut an, sie schmecken auch einen Unterschied:«Er ist geschmacklich um einiges intensiver und um einiges besser.» 240 Flaschen Reis gingen in der ersten Stunde über die Theke. Der Preis von 15 Franken pro 400 Gramm ist laut Lukas Neuhaus angebracht: