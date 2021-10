Spektakulärer Unfall Maserati-Fahrerin will Katze ausweichen und kollidiert mit Bushaltestelle Eine Automobilistin verlor in der Nacht auf Samstag in Niederuzwil SG die Kontrolle über ihren Maserati, weil sie einer Katze ausweichen wollte. Es kam zu einer spektakulären Kollision mit einer Bushaltestelle. Verletzt wurde niemand. 23.10.2021, 14.57 Uhr

Wie die News-Agentur BRK News in einer Mitteilung schreibt, ist eine 36-jährige Autofahrerin kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Samstag in Niederuzwil SG mit einer Bushaltestelle kollidiert. Gemäss Mitteilung fuhr die Automobilistin mit ihrem 31-jährigen Beifahrer auf der Bahnhofstrasse in Richtung Bahnhof Uzwil.