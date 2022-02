Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat durch einen Sonnensturm bis zu 40 Internet-Satelliten verloren. In der Folge treten die Starlink-Satelliten wieder in die Erdatmosphäre ein und verglühen. Nun wurde ein Teil der abstürzenden Flugkörper am Nachthimmel über Puerto Rico gesichtet.

11.02.2022, 08.17 Uhr