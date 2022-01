Burkart zur FDP-Atompolitik, Coronamassnahmen und Vincenz

Tele Züri/gue

«Sonntalk» «Ich habe die Entscheidung nicht beeinflusst»: Burkart zur FDP-Atompolitik, Corona-Massnahmen und Vincenz Im vergangenen «Sonntalk» diskutierten Jacqueline Badran, SP-Nationalrätin Zürich, Thierry Burkart, FDP-Ständerat Aargau, und Marcel Dettling, SVP-Nationalrat Schwyz, über die aktuellen Coronamassnahmen, die Abschaffung der Stempelsteuer und über den Fall Pierin Vincenz. Doch davor musste Burkart zu den Entscheidungen seiner Partei Stellung nehmen. 24.01.2022, 13.30 Uhr

«War der grüne Mantel der FDP doch nur ein Deckmantel?», wollte der Moderator des vergangenen «Sonntalks», Oliver Steffen, vom Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart wissen. Dieser habe sich noch vor der Sendung gegen die kürzlich gefallene Entscheidung der Parteipräsidentenkonferenz geäussert, den Atomausstieg rückgängig zu machen. Es sei bei der Abstimmung um ein Technologieverbot und nicht um ein neues Atomkraftwerk gegangen, so Burkart. «Ich habe die Entscheidung nicht beeinflusst», rechtfertigte sich der FDP-Politiker auch gegenüber Medien, die falsch berichtete hätten.

Anschliessend widmete sich der Moderator wieder den Themen, die für den Talk vorgesehen waren: Coronapolitik, Stempelsteuer und Pierin Vincenz. SVP-Nationalrat Marcel Dettling kam gleich zum Punkt: «In meinen Augen muss die Zertifikatspflicht sofort fallen.» Doch es stellte sich heraus, dass Dettling mit dieser Forderung alleine war in der Runde, die neben Thierry Burkart durch SP-Nationalrätin Jaqueline Badran ergänzt wurde.

«Wir sind immer noch in einer fragilen Situation», antwortete Burkart auf die Forderung von Dettling. Er hingegen erwarte vom Bundesrat, dass er die Situation regelmässig neu beurteilt und bei Möglichkeit, die Home-Office- oder Quarantänepflicht lockert. Dem pflichtete Badran bei.

Uneinigkeit und Konsens – Stempelsteuer und Vincenz

Bei der Stempelsteuer allerdings wurden sich die beiden nicht einig. «Mit der Abschaffung der Steuer bürdet man alles den normalen Bürgern auf», so die SP-Politikerin. «Wir müssen auch den Mut haben, wieder einmal eine Steuer abzuschaffen, wenn sie unsinnig ist», konterte Burkart und betonte, dass die Stempelsteuer nach dem ersten Weltkrieg eingeführt wurde, um die Lasten dieser Zeit zu tragen. Die Steuer setze Fehlanreize. «Sich zu verschulden ist attraktiver als Eigenkapital zu investieren», so der Politiker.

Beim Fall Pierin Vincenz, dessen Gerichtsverhandlungen am Dienstag beginnen, herrschte jedoch wieder Konsens: «Wenn nur schon die Hälfte der Anschuldigungen stimmt, dann darf er nicht so schnell wieder auf freien Fuss gesetzt werden», plädierte etwa Marcel Dettling. Ähnlich äusserte sich Burkart. «Dass jemand so handelt und das Gefühl hat, man käme ihm nie auf die Schliche, das finde ich verwerflich.» (gue)

Schauen Sie die ganze Sendung hier:

Tele Züri