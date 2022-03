Geschäftsmann versteigert Ferrari für Kinder in der Ukraine

Zugunsten von Kriegsflüchtlingen: Auf Ricardo versteigert der Unternehmer Beat Mörker einen roten Ferrari. Video: Tele M1

Solidaritätsaktion Geschäftsmann versteigert seinen Ferrari für die Kinder in der Ukraine: Alles reine PR? Auf Ricardo versteigert der Unternehmer Beat Mörker einen roten Ferrari. Das Spezielle ist, dass der gesamte Betrag der Versteigerung an die Nothilfe der UNICEF für Kinder in der Ukraine gehen soll. Eine einzigartige Hilfsmassnahme oder doch eine grosse PR-Aktion? 17.03.2022, 08.14 Uhr

Der Baselbieter Geschäftsmann Beat Mörker versteigert auf Ricardo seinen roten Ferrari FF. Mit dem Erlös will er Kindern in der Ukraine helfen. «Als vierfacher Familienvater trifft mich das Leid der Kinder ganz besonders», so der Geschäftsmann gegenüber TeleM1. Den meisten dürfte Mörker aus der SRF-Sendung «Kassensturz» bekannt sein, wo er wegen seinem umstrittenen Vertrieb von Tintenpatronen aufgefallen war.

Der erhoffte Erlös von 300'000 Franken soll laut Mörker an das Kinderhilfswerk Unicef gehen, das er zuvor bereits unterstützt habe. «Als ich mit der Idee an Unicef herangetreten bin, waren sie begeistert davon», so Möriker. Doch auf Nachfrage von TeleM1 bestreitet das Kinderhilfswerk eine Zusammenarbeit. (gue)