Berner wird dank geschmolzenem Käse zum Tiktok-Star

Prävention 140 Fälle letztes Jahr – wenn «Hans» durchdreht: So versuchen Aargauer Polizei und Behörden Gewaltausbrüche zu verhindern

Im Aargau ist es dank des neuen Polizeigesetzes möglich, besser auf auffällige Personen zu reagieren. In den letzten fünf Jahren wurden rund 500 Personen erfasst, letztes Jahr musste in 140 Fällen interveniert werden. Wir zeigen anhand des Prototyp-Gefährders «Hans», was konkret abläuft.