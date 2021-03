Showdown am Sonntag

In einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender CBS erheben Herzogin Meghan und Prinz schwere Vorwürfe gegenüber dem Königshaus. Der Buckingham-Palast hatte am Mittwoch bestätigt, Mobbing-Vorwürfe ehemaliger Angestellten gegenüber Meghan zu untersuchen. Britische Medien berichteten am Samstag über angebliche Sonderwünsche und Streitigkeiten mit Angestellten und Familienmitgliedern während ihrer Zeit am Hof. Das Interview wird am Sonntag (Ortszeit) auf dem US-Sender CBS ausgestrahlt.

06.03.2021, 15.43 Uhr