Autofahrer erzählt von seinem Unfall mit der Seetalbahn in Seon

Seon Er wurde fast vom Zug überfahren: Autofahrer erzählt von seinem Unfall mit der Seetalbahn Einen kurzen Moment nicht aufgepasst und schon kommt der Zug entgegenzufahren. Am Dienstag ist László Takács mit seinem Auto in Seon in die Seetalbahn gekracht. Dank sehr viel Glück, hat er sich dabei nicht schlimm verletzt. 06.01.2022, 08.24 Uhr

Er kam mit einer kleinen Wunde an der Stirn davon: Der 47-jährige Ungar László Takács hatte sehr viel Glück bei seinem Unfall mit der Seetalbahn in Seon am Dienstag. «Ich habe keine Schmerzen oder andere Probleme im Moment», sagt er gegenüber Tele M1.

Zum Unfall am Bahnübergang an der Lenzburgerstrasse in Seon kam es, weil Takács die roten Warnlichter übersehen hat. Als er schliesslich in Richtung Aarauerstrasse abbiegen will, erfasst ihn der kommende Zug. Obwohl sein Auto dabei demoliert wird, kann Takács noch selber aussteigen. Er habe Glück gehabt, dass der Zug nicht so schnell gekommen ist, so Takács. (gue)